Fuego en la Pepsi

SABINAS, COAHUILA.- El intenso calor provocó que los rayos del sol crearan el efecto lupa e incendiaran un lote de botellas de refrescos y agua purificada en el almacén de la empresa Pepsi Cola.

De acuerdo con las autoridades policiacas, fue alrededor de las 16 horas cuando se reportó un incendio en la bodega de la empresa Pepsi Cola ubicada en la calle Lamadrid de la colonia Centro.

Al lugar de los hechos acudieron elementos del cuerpo de bomberos y policías municipales, que en pocos minutos lograron sofocar el fuego qué inició en un lote de envases de agua purificada y refrescos.

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De acuerdo con el personal de bomberos, las causas del repentino incendio se debieron a las altas temperaturas que se registraron la tarde de ayer y los intensos rayos del sol provocaron el efecto lupa en los envases.

Gracias a la oportuna intervención de personal de la empresa bomberos y policía municipal, el incendio pudo ser controlado casi de inmediato, siendo mínima la pérdida en mercancías.