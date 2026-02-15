El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas

SALTILLO, COAH.- Gabriela Gutiérrez Mora, Presidenta Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dio a conocer que recientemente se presentó una ponencia de investigación, centrada en la educación financiera y la inclusión como pilares fundamentales para el desarrollo económico de México, un documento que reúne el trabajo de 32 especialistas y que ya se encuentra disponible tanto en formato impreso como digital.

Este libro, detalló, forma parte de las investigaciones emblemáticas que el organismo elabora cada año, con el objetivo de aportar análisis y propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la economía nacional. En esta edición, el enfoque se centró en la importancia de ampliar el acceso al conocimiento financiero y fomentar una mayor participación de la población en el sistema económico formal.

El IMEF lanza EducaIMEF, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para responder dudas financieras.

Como parte de este esfuerzo, el IMEF también desarrolló una herramienta tecnológica denominada EducaIMEF, la cual permite a los usuarios acceder a información sobre temas financieros mediante un código QR. A través de esta plataforma, las personas pueden realizar preguntas que son respondidas con apoyo de inteligencia artificial, pero con la particularidad de que la información proviene de una base de conocimientos previamente validada por el propio instituto.

Gutiérrez Mora reiteró que esta solución busca ofrecer respuestas confiables y verificadas, evitando que los usuarios reciban datos incorrectos o imprecisos, al tiempo que facilita el acceso al aprendizaje financiero de manera sencilla y accesible. La herramienta está diseñada para resolver dudas que muchas veces las personas no se atreven a plantear de forma directa, contribuyendo así a fortalecer la cultura financiera.

Gabriela Gutiérrez Mora anunció convenios con bolsas de valores para promover la educación financiera.

Además, el IMEF ha establecido convenios de colaboración con las dos bolsas de valores del país y diversas organizaciones enfocadas en promover la educación financiera y la formación en inversiones, especialmente dirigidas a jóvenes universitarios y personas interesadas en iniciarse en el mundo de las inversiones.

La próxima ponencia del IMEF analizará el impacto económico del Mundial de futbol en México.

Por otra parte, el organismo anunció que su próxima ponencia anual abordará un tema de relevancia internacional: el impacto económico del Mundial de futbol. Este nuevo trabajo se dividirá en dos partes. La primera, prevista para antes de junio, analizará la historia económica y financiera de este evento deportivo, así como los beneficios que podría generar para el país. La segunda entrega se enfocará en la relación económica trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá en el contexto del Mundial, con énfasis en el papel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las oportunidades económicas derivadas de este evento.