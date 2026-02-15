Definirán postores en la subasta de Ahmsa

Monclova, Coah.– La incertidumbre que ha marcado la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) entra este lunes en una fase decisiva. El Poder Judicial de la Federación notificará formalmente el resultado de la etapa de precalificación de inversionistas, definiendo quiénes cumplen con los requisitos legales, técnicos y financieros para participar en la subasta programada para el 27 de febrero.

Aunque en días recientes trascendió que tres grupos financieros —encabezados por David Martínez (Fintech), Daniel Chapman (Argentem Creek Partners) y Efraín Rodríguez (Lanz)— habrían cumplido con los lineamientos iniciales, será hasta este 16 de febrero cuando el órgano jurisdiccional confirme oficialmente qué postores quedan habilitados para avanzar hacia la fase de adjudicación.

La notificación no es un simple trámite administrativo. Marca el filtro definitivo previo a la audiencia pública donde se pondrán en juego activos valuados en más de mil millones de dólares, en lo que representa el último recurso legal para evitar el desmantelamiento de la siderúrgica y la profundización de la crisis económica en la Región Centro de Coahuila.

Tensión jurídica en el proceso

El proceso no ha estado exento de tensiones jurídicas. Banca Afirme y Almacenadora Afirme solicitaron la regularización de las bases de subasta, argumentando presuntas contradicciones en el sistema de asignación de recursos y reclamando el reconocimiento como postores calificados. Aunque el juzgado determinó que no existía la contradicción señalada y sostuvo que la exigencia de un Plan de Negocios es congruente con la finalidad del procedimiento, las instituciones interpusieron un recurso de revocación que actualmente se encuentra en trámite. De prosperar sus pretensiones, el número de participantes en la fase final podría ampliarse más allá de los tres grupos financieros que han trascendido públicamente.

Impacto en la comunidad

Este lunes no solo se notificará una lista de nombres. Se delineará el mapa real de poder económico que busca quedarse con los activos de AHMSA y definir el rumbo de una de las crisis industriales más profundas que ha vivido el norte del país en las últimas décadas. Para Monclova, no se trata únicamente de una subasta; se trata de la posibilidad de frenar el deterioro económico, recuperar empleos y evitar que la historia de la siderúrgica termine en desmantelamiento. Lo que ocurra en esta etapa marcará el tono del desenlace previsto para el 27 de febrero y podría convertirse en el precedente más significativo en la reconfiguración de la industria del acero en México.