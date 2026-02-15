Vibra Sabinas en día del automóvil clásico

Con gran entusiasmo se llevó a cabo la celebración del Día Nacional del Automóvil Clásico en la plaza principal Benito Juárez de esta ciudad. El evento, organizado por el Club Clásicos y Oxidados de Sabinas, reunió a más de 350 vehículos que hicieron vibrar a los asistentes con su impecable conservación y estilo nostálgico.

La exhibición atrajo a cientos de familias provenientes de Sabinas y de la región carbonífera, quienes disfrutaron de un ambiente festivo y familiar. Los automóviles, cuidadosamente restaurados, ofrecieron un recorrido visual por distintas épocas de la historia automotriz, despertando recuerdos y emociones entre los visitantes.

¿Qué destacó en el evento?

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de Isabel Vaca, hija de Martín Vaca, reconocido protagonista de la serie televisiva "Mexicánicos". Su participación dio un toque especial al evento, generando gran expectativa entre los aficionados y seguidores de la cultura del automóvil clásico.

Además de la exhibición, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo musical preparado especialmente para la ocasión. La música en vivo complementó la experiencia, convirtiendo la plaza Benito Juárez en un espacio de convivencia y celebración que reforzó el sentido comunitario.

Importancia del evento para la comunidad

El Club Clásicos y Oxidados, organizador del evento, destacó la importancia de preservar y difundir la pasión por los autos clásicos, no solo como piezas de colección, sino como parte del patrimonio cultural y social de la región. La respuesta del público fue muestra del creciente interés por este tipo de actividades.

Con este evento, los entusiastas de los vehículos clásicos de Sabinas se consolidan como un referente en la promoción de la cultura automotriz en Coahuila. La jornada dejó un grato recuerdo entre los asistentes y reafirmó el compromiso de los organizadores por seguir impulsando espacios que fortalezcan la identidad y el orgullo local.