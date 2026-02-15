Previene Coahuila el sarampión

SALTILLO, COAHUILA.- Por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Salud ha reforzado su campaña permanente de aplicación de vacunas para prevenir la presencia de sarampión en la población, dosis cero de 6 a 11 meses de edad, completar esquema de 1 a 9 años y de 10 a 49 años dosis de refuerzo de ser necesario.

El Secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, recalcó que al momento se cuenta con un total de 120 mil dosis distribuidas en centros de salud y hospitales generales, además de brigadas móviles especiales.

Acciones de la autoridad

Enfatizó que con apoyo de la estrategia de vacunación casa por casa, puntos itinerantes y de visitas a planteles escolares de educación básica con apoyo de Mejora Coahuila, se amplía la cobertura para evitar la presencia de casos.

Aguirre Vázquez mencionó que en las 8 Jurisdicciones Sanitarias se tienen las dosis de hexavalente, la triple viral SRP y doble viral SR.

"Aun cuando en Coahuila este año se ha reportado solo dos confirmados de sarampión, se exhorta a los padres y madres de familia a estar atentos a los signos de alerta: Fiebre, Erupción cutánea (ronchas o manchas en la piel), Tos, Escurrimiento nasal y Ojos enrojecidos o conjuntivitis" señaló.

Detalles confirmados

Dentro de la campaña de vacunación contra sarampión, algunos Centros de Salud del estado ampliarán sus horarios de atención para la vacunación.

"En Coahuila trabajamos de la mano con los 38 municipios para fortalecer las acciones de vacunación contra el sarampión, reforzamos la coordinación con autoridades incorporando módulos de vacunación estratégicos en centros comerciales, escuelas y brigadas casa por casa con los que seguimos construyendo en equipo la grandeza de Coahuila" destacó.

Apuntó que el Gobierno de Coahuila fomenta la cultura de la prevención de enfermedades por ello, estas vacunas están distribuidas en nuestros 133 Centros de Salud y 14 Hospitales Generales de forma gratuita.

"La vacuna triple viral SRP evita la presencia de sarampión, rubeola y paperas para la población de entre uno y seis años y la doble viral SR contra el sarampión y rubeola para personas de entre 10 y 49 años" dijo el secretario.

Explicó que la vacuna que previene la tosferina es la Hexavalente quien también ofrece protección contra la poliomielitis, la difteria, tétanos, haemophilus tipo B y hepatitis B.

Vigilancia epidemiológica

Ahondó que se mantiene vigilancia epidemiológica permanente ante la presencia de casos de sarampión en México.