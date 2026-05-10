Gachupín dialoga con vecinos de Múzquiz: propuestas para el futuro

MUZQUIZ COAH.- Desde muy temprana hora de este sábado 9 de mayo, el candidato a diputado local por el Distrito 06, Gachupín, recorrió las calles del barrio El Bajío en Melchor Múzquiz, acompañado por simpatizantes, amigos y estructura política que lo respaldaron de principio a fin durante la caminata.

En cada hogar y encuentro con vecinos, el candidato mantuvo un diálogo cercano con las familias del sector, especialmente con las amas de casa, a quienes escuchó y presentó parte de sus propuestas enfocadas en el fortalecimiento económico, proyectos de emprendedurismo, más oportunidades para los jóvenes y gestiones desde el Congreso del Estado para mejorar la calidad de vida de las familias.

Asimismo, destacó la importancia de reforzar el tema de la seguridad y continuar trabajando coordinadamente con el primer priísta de Coahuila para impulsar el crecimiento del estado y generar mayores oportunidades de empleo para municipios como Múzquiz.

"Múzquiz va a crecer, llegarán más fuentes de empleo y nuestros jóvenes tendrán mayores oportunidades para salir adelante", expresó durante su recorrido.

Aprovechando la cercanía del Día de las Madres, Gachupín también felicitó por adelantado a las mamás del sector, reconociendo el esfuerzo y dedicación que diariamente realizan por sus familias.

El gesto fue recibido con cariño por parte de las vecinas, quienes le reiteraron su respaldo.

"Te conocemos de toda la vida, siempre nos has ayudado, confiamos en ti", le expresaron varias señoras durante la visita.

El recorrido concluyó en un ambiente de unidad, cercanía y ánimo, reafirmando el compromiso del candidato de mantener una campaña de territorio, escuchando de frente a la ciudadanía y trabajando por el bienestar del Distrito 06.