Melchor Múzquiz: Gerardo Isaí N. arrestado por posesión de cristal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Seguridad Pública Municipal del Mando Coordinado que tiene a su cargo el licenciado José Ponce Sánchez, lograron la detención de un individuo identificado como Gerardo Isaí N., de 32 años de edad, quien es conocido por los apodos de "El Gordo" o "La Güera".

El aseguramiento se realizó por el presunto delito de posesión de narcóticos con las características propias del cristal, informaron en la corporación policiaca.

Detalles de la detención

La captura tuvo lugar sobre la calle Vicente Guerrero, entre Mina y Aldama, en la zona centro de esta ciudad, como parte de los patrullajes de vigilancia que se realizan de manera permanente.

De acuerdo con el informe policial, al momento de la detención de Gerardo, se le encontraron sustancias prohibidas, motivo por el cual fue asegurado y se procedió conforme a los protocolos establecidos por la corporación.

Gerardo Isaí N. tiene su domicilio en la calle San Francisco del barrio Los Terreros y, en base a su detención, sería judicializado ante un órgano jurisdiccional del juzgado penal.

Proceso judicial

Cabe señalar, tras su arresto, fue trasladado a los separos de la cárcel municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Finalmente, el detenido fue presentado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que se encargará de continuar con las indagatorias y determinar su situación legal en las próximas horas.