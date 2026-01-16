Valeria Padilla representará a Saltillo en exposición internacional

SALTILLO, COAHUILA.- La mirada creativa de una joven saltillense llegará a uno de los espacios académicos más importantes del mundo.

Valeria Padilla, alumna de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue elegida para participar en la exposición internacional Images of Mexico, una muestra impulsada por mexicanos en Harvard que busca retratar la diversidad cultural, social y artística del país desde nuevas perspectivas.

La participación de Padilla sobresale no solo por formar parte de la exposición, sino porque su obra fue seleccionada como el cartel principal y la identidad visual del evento, distinción que obtuvo frente a propuestas de distintas universidades y contextos creativos.

Detalles confirmados

El proyecto destaca por su profundo trabajo de investigación y su enfoque comunitario. A través de entrevistas con artesanas y artesanos de diversas regiones, la joven diseñadora construyó un discurso visual que reivindica al sarape de Saltillo como un símbolo vivo de memoria, identidad y tradición, más allá de su valor ornamental.

La pieza combina técnicas de grabado realizadas por la propia artista con elementos gráficos inspirados en el diseño mexicano de 1968, así como referencias a culturas originarias como la huichola y la zapoteca.

En la composición, una figura femenina central encarna la sabiduría colectiva, mientras que un corazón tejido representa el "hilo rojo" que conecta a las distintas expresiones culturales del país.

Los tonos cálidos remiten tanto a los atardeceres de Saltillo como a la riqueza cromática del sarape tradicional.

Impacto en la comunidad

Originaria de esta capital coahuilense, Valeria encontró en el arte un lenguaje natural desde la infancia.

El acompañamiento de su madre fue clave para que, desde los seis años, comenzara a exponer obra pictórica y a formarse en espacios culturales como el Centro Cultural de Bellas Artes Santa Anita.

Aunque inició su camino académico en Arquitectura, decidió dar un giro hacia el Diseño Gráfico, elección que marcó un antes y un después en su desarrollo personal y creativo.

Su llegada a Harvard se da tras un proceso de selección interno en la FAP-UAdeC, donde diez estudiantes fueron elegidos para participar en la convocatoria y solo seis lograron avanzar a la etapa final. Hoy, el trabajo de Valeria Padilla no solo representa a Saltillo, sino que proyecta la identidad mexicana en un escenario internacional.