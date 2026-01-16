Juan Carlos López Reina critica el uso de palabras despectivas en Coahuila

SABINAS, COAH.- Juan Carlos López Reina se muestra en desacuerdo con el uso de palabras que incitan a la discriminación, como "chirigüillo" o "chirigüilo", que se utilizan para referirse a personas de manera despectiva. "Yo pienso que esa palabra no se debe decir aquí en Coahuila", afirmó.

López Reina considera que la palabra en cuestión es un "palabro" de Nuevo León y que no tiene lugar en Coahuila. "Yo pienso que esa palabra la dejaron como palabra de Nuevo León", afirma. Además, destaca que en Coahuila no se utiliza esa palabra y que está prohibido usarla.

El ciudadano de Sabinas considera que palabras como la mencionada son expresiones de discriminación y que no deben ser utilizadas. "Todo está prohibido, esas palabras", dice. López Reina enfatiza que el uso de esas palabras está mal.

La opinión de López Reina refleja la sensibilidad de la sociedad coahuilense hacia la discriminación y el respeto a la dignidad de las personas. Es importante destacar que el uso de palabras que incitan a la discriminación puede tener consecuencias negativas y que es importante promover un lenguaje respetuoso y inclusivo.

La prohibición del uso de palabras discriminatorias en Coahuila es un paso hacia la creación de un ambiente más respetuoso y tolerante. Es importante que la sociedad en general se una para promover el respeto y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen, género, orientación sexual o cualquier otra característica.