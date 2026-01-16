Saltillo: Alcalde y Comisión de Derechos Humanos se unen por los Derechos Humanos

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González firmó una carta compromiso en materia de Derechos Humanos, con el objetivo de establecer una colaboración institucional para promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos en la ciudad.

Dicha carta fue firmada junto con José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, organismo con el que se implementarán acciones conjuntas, programas de capacitación, difusión de información, así como mecanismos de atención y solución de quejas relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de trabajar para garantizar los derechos de las y los saltillenses y mejorar su calidad de vida.

"Estamos en la mejor disposición de firmar esta carta compromiso. Estaremos muy al pendiente de que el actuar de nuestra administración siempre sea en beneficio de la ciudadanía y que, en conjunto, podamos seguir construyendo la grandeza de Saltillo", expresó el Presidente Municipal.

Añadió que, con este acuerdo, se fortalecen las acciones alineadas a la Agenda 2030 para construir un Saltillo más justo.

Acciones conjuntas en derechos humanos

Entre los compromisos que se incluyen destacan el respeto al derecho a la integridad y seguridad personal; a la igualdad, no discriminación y trato digno; a la libertad; a la legalidad y seguridad jurídica; a la propiedad y posesión; a la privacidad; a los derechos sociales de ejercicio individual; y a los derechos colectivos.

Por su parte, José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, destacó la importancia de establecer una unidad de enlace con la capital del estado, a la que calificó como líder en diversos temas.

"Reconozco la voluntad y el trabajo de muchos funcionarios para construir una sociedad más justa, basada en el respeto a los demás. Todo esfuerzo va a repercutir en una mejor sociedad; esta es una gran alianza de trabajo que beneficiará a miles de saltillenses", señaló.

Durante la firma de la carta compromiso estuvieron presentes Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Karla Daniela Ramos Macías, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; y Carlos Kalionchis Reyes, regidor integrante de la misma Comisión.