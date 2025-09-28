SIMAS Múzquiz inaugura nuevas oficinas en moderno edificio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A partir del próximo lunes 29 de septiembre, las oficinas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Delegación Múzquiz, comenzarán a operar en su nuevo edificio, ubicado sobre la calle Morelos esquina con Trinidad Rodríguez, número 219 al Sur, donde anteriormente se ubicaban las oficinas de los pequeños y medianos fluoriteros.

El cambio busca ofrecer un espacio más adecuado para la atención ciudadana y optimizar los servicios que brinda la dependencia.

Durante las últimas semanas, el inmueble fue objeto de trabajos de rehabilitación para acondicionarlo como sede oficial de SIMAS, luego de la reciente fusión con la Junta Administradora de Agua Potable.

Esta integración responde a una estrategia de modernización institucional que pretende fortalecer la gestión del agua y el saneamiento en el municipio.

Cabe señalar, los pagos y procedimientos para determinado trámite se efectuaban en la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz (JAAPAM) en la planta baja del Centro de Gobierno en el sector conocido como la rotonda, sin embargo, a partir de la próxima semana, SIMAS Regional tendrá a cargo el servicio desde las nuevas oficinas.

Empleados de la dependencia confirmaron que será en los próximos días cuando las nuevas oficinas entren en funciones ante lo cual, se espera que esta reubicación contribuya a agilizar procesos y mejorar la experiencia de los ciudadanos.

Con esta acción, SIMAS reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y cercano a la comunidad, apostando por espacios dignos que respondan a las necesidades de la población de Múzquiz en materia de agua potable y saneamiento.