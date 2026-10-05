Rescatan a Gilberto N. de incendio en Melchor Múzquiz

Salva PC a menor de morir calcinado

Elementos de Protección Civil de Múzquiz, a cargo del ingeniero Víctor Guajardo Loo, auxiliaron y pusieron a salvo a un menor de edad que estuvo a punto de morir calcinado al interior de una vivienda durante un incendio registrado en el barrio La Piedra.

El sobreviviente, quien resultó con quemaduras en gran parte de su cuerpo, fue identificado como Gilberto N., quien tiene su domicilio en la calle Mutualismo, entre Jesús Carranza, al norponiente de la cabecera municipal de Melchor Múzquiz.

El incendio se registró en el barrio La Piedra, donde varios objetos fueron consumidos por las llamas.

La oportuna intervención de vecinos del sector y la pronta respuesta de los elementos policiacos y cuerpos de emergencia fueron determinantes para auxiliar al herido, quien posteriormente fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina".

Gilberto N. fue trasladado al Hospital General tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por Alfonso N., el fuego pudo haberse originado a causa de un posible cortocircuito, por lo que corresponderá a Protección Civil determinar las causas del siniestro.

La causa del incendio podría ser un cortocircuito, según información preliminar de Protección Civil.

Durante el incendio fueron consumidos una sala, dos sillones, un colchón, un horno de microondas, dos refrigeradores y un ventilador, registrándose daños materiales en el interior de la vivienda.