Entrega alcalde mobiliario a primaria Lázaro Cárdenas

NUEVA ROSITA, Coah.- Con el respaldo del gobierno del estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el alcalde interino de San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas Herrera, realizó la entrega de mobiliario escolar en beneficio de estudiantes de la escuela primaria "Lázaro Cárdenas del Río".

Durante la visita al plantel, la directora, Laura Yaressi Hernández Romero, dio la bienvenida a las autoridades, mientras que la alumna Romina Yudith Urbina, de sexto grado, dirigió un breve mensaje con motivo de la entrega.

Como parte de este apoyo, fueron entregadas 39 butacas, tres pizarrones, dos escritorios y una silla para escritorio, recursos que contribuirán a fortalecer las condiciones del plantel educativo.

El alcalde interino Ulises Cárdenas Herrera destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación entre el gobierno del estado y el municipio para atender las necesidades de las instituciones y contribuir al bienestar de las familias de San Juan de Sabinas.

Señaló que el trabajo en sinergia entre ambos órdenes de gobierno permite impulsar acciones en beneficio de la comunidad, particularmente en el ámbito educativo, donde se busca generar mejores condiciones para estudiantes y personal docente.

La entrega de mobiliario escolar

En el acto estuvieron presentes autoridades educativas, personal docente, padres de familia y estudiantes, quienes atestiguaron la entrega del mobiliario escolar destinado a la primaria "Lázaro Cárdenas del Río".