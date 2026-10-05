Riña entre familias deja personas lesionadas en Altos de Santa Teresa

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una riña entre integrantes de diferentes familias dejó varias personas lesionadas durante la madrugada en el Fraccionamiento Altos de Santa Teresa, al surponiente de Ciudad Acuña.

De acuerdo con la información disponible, durante el enfrentamiento habrían sido utilizadas armas blancas, pese a que en el lugar se encontraban niños.

Detalles confirmados

El hecho se suma a otros reportes de violencia registrados en distintos sectores de la ciudad, particularmente en la zona surponiente.

Altos de Santa Teresa es uno de los sectores donde se registra la presencia de unidades de seguridad para atender reportes relacionados con hechos violentos.

Los hechos ocurridos durante la madrugada generaron la movilización de las autoridades, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el número de personas lesionadas, sus condiciones de salud o si hubo detenidos por el enfrentamiento.

Acciones de la autoridad

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.