Detienen a hombre tras presunto robo de una bocina en tienda de Nava

NAVA, COAH.– Un hombre fue detenido luego de ser señalado por presuntamente sustraer una bocina de una tienda departamental ubicada en la zona centro de Nava.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento Coppel localizado en el cruce de las calles Padre de las Casas e Hidalgo, donde una llamada al número de emergencias alertó sobre un individuo que habría ingresado con una bolsa amarilla de la misma tienda y colocado en su interior una bocina.

La detención del sospechoso

De acuerdo con los primeros reportes, el aparato tendría un valor aproximado de 3 mil pesos y el sujeto habría salido del establecimiento sin realizar el pago correspondiente. La respuesta de los elementos del Mando Coordinado permitió ubicarlo y detenerlo a corta distancia del comercio. La bocina también fue asegurada y quedó como parte de las evidencias del caso.

Proceso legal del detenido

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación. Hasta el momento, el señalamiento corresponde a una presunta comisión del delito, por lo que será la autoridad competente la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.