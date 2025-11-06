Inauguración de Cuarteles Militares y Estatales en Coahuila

OCAMPO, COAH.- El Gobernador del Estado de Coahuila, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, entregó tres cuarteles militares y estatales en los ejidos San Miguel, Morelos y Boquillas del Carmen, cuya inversión fue de 42.9 millones de pesos en materia de seguridad para la Región Centro-Desierto.

En dicho evento se contó con la presencia de la alcaldesa, Adriana Valdés López, además de la presidenta del Municipio de Múzquiz, Laura Gutiérrez Jiménez, el coronel de Caballería de Estado Mayor, Luis Armando Castro Álvarez, comandante del 26 Regimiento de Caballería en representación del General de Brigadier de Estado Mayor, José Luis Aguilar, Comandante de la 47 Zona Militar de la SEDENA, funcionarios estatales, regionales y municipales.

En su mensaje el mandatario, reconoció el trabajo realizado por su equipo de colaboradores, destacando que, se siguen implementando acciones en el tema más importante para la gente que es la seguridad.

"Hemos visto como cada día más, se contrasta lo que pasa aquí en Coahuila, con lo que pasa en otras partes de México por ello cada día, valoramos más la seguridad y ante ello, desde que llegamos nosotros decidimos fortalecer nuestro modelo de seguridad, lo cual fue la principal propuesta de campaña", externó.

Cabe señalar, el Estado ha invertido 734 millones de pesos en Infraestructura de Seguridad con la entrega de cuarteles militares y estatales.

Destacó que en la seguridad de Coahuila participa el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la MARINA, la Fiscalía, Policía Estatal y el Poder Judicial estando en sintonía con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Pública Federal Omar Hamid García Harfuch, trabajando en coordinación.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, expresó por su parte que, la inversión destinada para el cuartel del ejido San Miguel, fue de 13.9 millones de pesos, construyendo dicho edificio en un área de 225 metros cuadrados, con un terreno de 10 mil metros cuadrados y, una capacidad para 20 elementos.

Cuenta con dormitorios, comedor, barda perimetral, sistema fotovoltaico, línea de agua de 2 mil 200 metros lineales, equipo de bombero solar además de una cisterna de 10 mil litros.

De igual forma, se entregó el cuartel militar en Boquillas del Carmen y el cuartel de la Policía Estatal del Ejido Morelos también en dicho Municipio.

Por su parte la alcaldesa del Municipio de Ocampo, Adriana Valdez, expresó que con esta obra se fortalece la seguridad y el bienestar de todas las familias.

La edil reconoció el gran trabajo del gobernador, así como el compromiso fincado en este Municipio que es el más grande del Estado de Coahuila con más de 26 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, por eso, añadió, cada acción, cada obra y cada apoyo, cuenta mucho para seguir avanzando.

"Nos sentimos muy orgullosos del gobernador que tenemos, una persona que cumple, que está siempre al pendiente de las necesidades y que ha demostrado que la lealtad hacia la gente se demuestra con el polvo en los zapatos, recorriendo cada rincón de Coahuila y cumpliendo con hechos".

Aseveró que, gracias al trabajo del mandatario y, a la coordinación de todas las corporaciones federales, estatales y municipales, hoy vivimos en un Estado seguro, en un Ocampo en paz, dijo -gracias por su respaldo también porque ha hecho posible aquí en San Miguel, la rehabilitación del pozo de agua y también la rehabilitación del Centro de Salud, obras que vienen a mejorar directamente la calidad de vida de las familias ocampenses.

Finalmente, la alcaldesa externó, el gobernador está presente con hechos, con resultados y con un gran equipo de trabajo que, a través de MEJORA Coahuila, sigue transformando cada comunidad, por ello, hay que seguir avanzando juntos Pa´ Delante con la grandeza de nuestra gente.