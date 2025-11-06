Ternium anuncia posada con Sonido Mazter mientras trabajadores enfrentan cierre de planta.

Monclova, Coahuila. – Entre la incertidumbre y la expectativa por el futuro de la planta galvanizadora, Ternium sorprendió a sus trabajadores anunciando su tradicional posada, que este año contará con la presentación del grupo Sonido Mazter.

La noticia ha generado comentarios encontrados entre el personal. Mientras algunos celebran la iniciativa y la oportunidad de compartir un momento de alegría, otros recuerdan que la planta de Monclova seguirá en proceso de cierre y que muchos compañeros ya comenzaron a recibir sus liquidaciones.

De acuerdo con empleados, quienes están siendo liquidados reconocen que la empresa ha cumplido puntualmente con los pagos y prestaciones de ley. Al resto del personal se les mantiene la opción de trasladarse a la planta de Monterrey, con hospedaje y alimentación temporal, aunque posteriormente los gastos de renta y comida correrán por cuenta de cada trabajador.

La galvanizadora de Ternium produce acero galvanizado, clave para la industria y la construcción, y forma parte de una cadena productiva que va desde el recubrimiento del acero hasta su entrega final. A pesar de la alegría que genera la posada, el cierre definitivo previsto para junio de 2026 mantiene en alerta a toda la plantilla y al sector industrial local.

En medio de este contexto, la posada se perfila como un respiro en tiempos difíciles, una mezcla de celebración y nostalgia entre quienes viven de cerca los cambios en la planta.