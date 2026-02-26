Víctor Manuel Leija entrega subestación eléctrica a la Escuela Primaria Cesáreo Castro

Cuatro Ciénegas, Coah.- Como parte del compromiso de mantener una cercanía directa con las comunidades educativas y atender de manera oportuna sus necesidades, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó una visita a la Escuela Primaria Cesáreo Castro, donde se llevó a cabo la entrega de una subestación eléctrica que permitirá mejorar de manera significativa las condiciones del plantel.

Esta obra atiende una necesidad prioritaria de la comunidad escolar, ya que el plantel enfrentaba problemáticas derivadas de un suministro eléctrico insuficiente, lo que ocasionaba afectaciones en el correcto desarrollo de las actividades académicas y en el funcionamiento del equipo escolar.

"Con la nueva subestación, se garantiza un servicio eléctrico más seguro, estable y eficiente, beneficiando directamente a las alumnas y alumnos, así como al personal docente y administrativo" destacó el Presidente Municipal.

Durante el recorrido, Leija Vega destacó la importancia de escuchar y respaldar a las escuelas, señalando que estar cerca de las instituciones educativas permite conocer de primera mano lo que necesitan y actuar de forma responsable para garantizar espacios dignos y funcionales para niñas, niños y adolescentes.

Subrayó que la educación es una prioridad para su administración y que cada acción emprendida busca generar mejores condiciones para el desarrollo académico.

La realización de esta acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, la Fundación LM, que aportó la mayor parte de la inversión, y la Sociedad de Padres de Familia, quienes se sumaron a este esfuerzo conjunto con el objetivo de mejorar las condiciones del plantel.

Finalmente, el Alcalde reiteró que su administración continuará impulsando obras y apoyos que fortalezcan la infraestructura educativa del municipio, convencidos de que invertir en la educación es invertir en el futuro de la comunidad, brindando a las niñas y niños espacios más seguros, funcionales y dignos para su formación.