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Coahuila

Gobierno Municipal de Múzquiz asegura oficinas y vehículos para elecciones

El Gobierno Municipal de Múzquiz ha tomado medidas para asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos durante el proceso electoral.

Por Teresa Muñoz - 07 junio, 2026 - 07:50 a.m.
Respetan en el ayuntamiento, la normatividad vigente al implementar labores específicas orientadas a fortalecer la transparencia.
Respetan en el ayuntamiento, la normatividad vigente al implementar labores específicas orientadas a fortalecer la transparencia.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz informó que se realizaron acciones requeridas para resguardar las oficinas y vehículos oficiales de la administración, con motivo del proceso electoral que se llevará a cabo este 7 de junio.

      Estas medidas buscan garantizar que los recursos públicos se mantengan bajo control y evitar cualquier uso indebido durante la jornada democrática.

       

      De acuerdo con la normatividad vigente, se implementaron labores específicas orientadas a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, asegurando que la administración municipal actúe con imparcialidad y respeto a las disposiciones legales.

      Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de los mecanismos preventivos que se aplican para brindar certeza a la ciudadanía sobre el uso adecuado de los bienes públicos, además de reforzar la confianza en el actuar gubernamental durante el proceso electoral.

       

      Asimismo, se destacó que el resguardo de oficinas y vehículos oficiales constituye un paso fundamental para garantizar la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de la jornada electoral, evitando cualquier sospecha de uso indebido de los recursos públicos.

      Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones democráticas, asegurando que se mantendrá el cumplimiento estricto de las disposiciones electorales vigentes antes, durante y después de la jornada del domingo.

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