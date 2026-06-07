Notarías en Coahuila estarán activas durante la jornada electoral

NUEVA ROSITA, COAH.- El licenciado Óscar Rivera Medina, Notario Público Número 10 en el municipio de San Juan de Sabinas, informó que, todas las notarías del Estado de Coahuila estarán en funciones este 7 de junio para dar fe de hechos que pudieran presentarse durante la jornada electoral.

Señaló que, esta disposición responde a lo que marca la ley y, a la circular emitida por la Dirección de Notarías del Estado de Coahuila a fin de estar al pendiente de lo que acontezca.

Rivera Medina explicó que las oficinas iniciarán labores antes de las 08:00 horas y permanecerán abiertas hasta la conclusión de la jornada. "No podemos hacer caso omiso a lo que establece la normativa, debemos estar disponibles para atender a la comunidad en lo que se requiera durante este día", puntualizó.

El notario detalló que, la intervención de los fedatarios consiste en levantar actas de hechos, es decir, acudir al lugar donde se presente una situación, observar lo ocurrido y plasmarlo en un documento oficial.

De esta manera, se brinda certeza jurídica sobre acontecimientos que puedan surgir durante el proceso electoral de este domingo en la Región Carbonífera y, en toda la entidad.

Asimismo, recordó que las autoridades correspondientes estarán atentas a cualquier eventualidad, pero subrayó que los notarios tienen la obligación de acudir cuando se les solicite.

"Nuestra función es dar fe de lo que las personas quieran que quede asentado, y eso es lo que estaremos haciendo", agregó. Finalmente, Rivera Medina expresó que, en su experiencia, las elecciones en la región suelen desarrollarse en un ambiente tranquilo.

Confió en que la jornada de este 7 de junio se lleve a cabo en paz y con orden, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho al voto con plena seguridad.