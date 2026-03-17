Gobierno Municipal de Múzquiz avanza en instalación de luminarias LED

Múzquiz, Coah.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Imagen Urbana, continúa avanzando en la modernización del alumbrado público en Minas de Barroterán, alcanzando un 80 por ciento en la instalación de luminarias LED.

Se informó que en los próximos días se logrará el 100 por ciento de cobertura, una vez concluidos los trabajos en los barrios 4 y 2 de esta comunidad.

Con estas acciones, la presidenta municipal cumple un compromiso más con la ciudadanía, al llevar infraestructura moderna y eficiente que mejora la calidad de vida de las y los habitantes. Este proyecto forma parte de dos importantes promesas de campaña: iluminar todo Múzquiz con tecnología LED y mantener finanzas sanas, sin generar endeudamiento para el municipio.

La inversión, totalmente municipal, refleja el compromiso de la actual administración por trabajar con responsabilidad y en beneficio de todas las comunidades.

La instalación de luminarias LED permitirá mayor seguridad en las calles, mejor visibilidad para peatones y conductores, así como espacios públicos más seguros y funcionales.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo y bienestar de sus habitantes.