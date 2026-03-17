Laura Jiménez mejora espacios públicos en Múzquiz: acciones en Misiones

MÚZQUIZ, COAH.– Como parte del compromiso de mantener espacios públicos en mejores condiciones para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa realizando acciones de mantenimiento y mejoramiento en distintos sectores del municipio.

En esta ocasión, se llevaron a cabo trabajos en la colonia Misiones, donde se enviaron cuadrillas de limpieza para realizar diversas labores en beneficio de los habitantes del sector.

Entre los trabajos realizados destacan la remoción de tierra en el área pública, limpieza de maleza, instalación de porterías, así como la limpieza y arreglo de luminarias en una de las plazas de esta colonia.

Estas acciones tienen como objetivo mejorar los espacios recreativos y brindar a las familias lugares dignos y seguros para la convivencia, fomentando además la práctica del deporte y la integración comunitaria.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en el mantenimiento de espacios públicos en todas las colonias del municipio, atendiendo las necesidades de la ciudadanía y fortaleciendo la calidad de vida de las familias de Múzquiz.