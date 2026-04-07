Blindan Ciudad Acuña contra el sarampión con intensa jornada de vacunación

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las acciones de salud para prevenir el sarampión en la región mantienen resultados favorables, con la aplicación de más de 5 mil dosis de vacuna entre la población.

Acciones de la autoridad

Autoridades sanitarias han reforzado las campañas de inmunización mediante la instalación de módulos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna y ampliar la cobertura.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que actualmente se tiene registrado un solo caso positivo de sarampión, el cual corresponde a una persona que no es originaria de la localidad.

Detalles confirmados

Precisó que dicho caso se encuentra bajo control, luego de haberse aplicado los protocolos correspondientes, incluyendo el seguimiento epidemiológico y la vacunación necesaria para evitar la propagación del virus.

El funcionario destacó la importancia de que la población acuda a vacunarse, al señalar que la prevención es la principal herramienta para mantener blindada a la comunidad contra esta enfermedad.

Indicó que las acciones por parte de la dependencia estatal continuarán enfocadas en reforzar la aplicación del biológico y en mantener activa la vigilancia sanitaria en la región.

Mantienen blindaje contra el sarampión en la ciudad, mientras autoridades insisten en el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación.