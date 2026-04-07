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Coahuila

Ciudad Acuña se alista para recibir la Copa Titanes infantil

Equipos de Coahuila y posible participación de Texas darían carácter internacional al torneo.

Por Angel Garcia - 07 abril, 2026 - 03:38 p.m.
Ciudad Acuña se alista para recibir la Copa Titanes infantil
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      Ciudad Acuña.– Autoridades deportivas y organizadores locales avanzan en los preparativos para la realización de la Copa Titanes, torneo infantil que tendrá como sede esta ciudad.

      Durante una reunión y rueda de prensa, se dieron a conocer los detalles del evento, el cual se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril, con la expectativa de desarrollarse en condiciones óptimas tanto en logística como en nivel competitivo.

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      La Copa Titanes se llevará a cabo del 10 al 12 de abril, promoviendo el futbol infantil.

      El certamen busca reunir a equipos de distintos municipios del estado, promoviendo la convivencia y el desarrollo deportivo entre los participantes.

      De acuerdo con los organizadores, se espera la asistencia de conjuntos provenientes de Piedras Negras, Monclova y Saltillo, así como la posible participación de equipos de Texas, lo que daría un carácter internacional al torneo.

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      Equipos de Piedras Negras, Monclova y Saltillo participarán en el torneo de Ciudad Acuña.

      La competencia incluirá categorías tanto varoniles como femeniles, enfocadas en detectar y fomentar el talento infantil en el futbol.

      El evento busca fomentar el talento infantil y la convivencia entre los participantes.

      Con este tipo de eventos, Acuña busca consolidarse como un punto de encuentro para el deporte regional, al atraer a equipos y familias de diversas localidades.

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