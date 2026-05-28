Inauguran nueva clínica ISSSTE en San Buenaventura: atención médica para maestros

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Después de varios meses de gestiones y trabajo coordinado, este lunes abrirá oficialmente la nueva clínica del ISSSTE en San Buenaventura, un proyecto impulsado por la Sección 5 del magisterio que busca mejorar la atención médica para maestros y sus familias de la Región 4 Centro.

César Uriel Manta San Miguel, secretario de Organización de la Región 4 Centro de la Sección 5, destacó que este logro representa el resultado de años de insistencia y trabajo por parte de docentes y dirigentes sindicales. "Es un gran logro, la verdad. Es una gestión que estuvo haciendo siempre el secretario general, el maestro Gerardo Padrón García, desde que inició su gestión. Nunca quitó el dedo del renglón para darle continuidad a esta lucha", expresó.

La nueva unidad médica permitirá disminuir la carga de pacientes que actualmente atiende la clínica del ISSSTE en Monclova, ya que recibirá consultas de derechohabientes de San Buenaventura y municipios cercanos. "Viene a desahogar mucho el tema de consultas en la clínica de Monclova y ahora los compañeros podrán atenderse aquí en la región", comentó.

La clínica contará con consulta familiar en turnos matutino y vespertino, servicio dental, farmacia, sala de espera y área de curaciones, ofreciendo atención básica para miles de beneficiarios.

Manta San Miguel explicó que durante el proceso se realizó un censo para localizar a docentes de la región que laboran en otros municipios y que también podrán acceder a este servicio médico. "Entre maestros y familiares somos alrededor de 4 mil derechohabientes que van a recibir atención aquí", indicó.

El representante sindical reiteró que la apertura de esta clínica representa uno de los proyectos más importantes para el sector magisterial de la Región Centro, al acercar servicios médicos y reducir traslados para cientos de familias.