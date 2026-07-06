Mujer de 41 años es encontrada sin signos vitales en Saltillo: Fiscalía investiga

SALTILLO, COAH. - Una mujer de 41 años fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Santa Cristina, en la colonia Santa Bárbara. La Fiscalía General del Estado inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio y mantiene identificado al presunto responsable.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima habría sido privada de la vida a golpes y posteriormente estrangulada, presuntamente por su expareja.

El hallazgo movilizó a elementos de distintas corporaciones de seguridad y servicios periciales, quienes acordonaron la zona para preservar la escena. Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del inmueble, así como el levantamiento de indicios y la recopilación de testimonios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La autoridad informó que cuenta con una sólida línea de investigación y que el presunto responsable, originario de la Ciudad de México, ya fue identificado. De acuerdo con la información oficial, se prevé que pueda ser detenido en las próximas horas.

Las diligencias continúan como parte de la carpeta de investigación abierta por el delito de feminicidio.