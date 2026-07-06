INAH regula el uso de drones en Saltillo para proteger monumentos históricos

SALTILLO, COAH -El uso de drones en edificios históricos y espacios federales no está prohibido, pero sí sujeto a autorización obligatoria, advirtió el director del INAH en Coahuila, Francisco Aguilar. El funcionario explicó que los monumentos históricos —especialmente aquellos de propiedad federal— están protegidos por la normativa vigente, por lo que cualquier vuelo de dron en estos espacios debe contar con permisos específicos emitidos por el INAH, además de cumplir disposiciones de la autoridad aeronáutica.

Señaló que en casos como la Catedral de Saltillo se han registrado incidentes en los que drones han impactado campanas y estructuras interiores, provocando daños materiales. "No es que no se pueda, es que se necesita un permiso y dentro de ese permiso vienen las responsabilidades", puntualizó.

Aguilar explicó que la regulación también está vinculada a la normatividad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que establece restricciones sobre el uso del espacio aéreo, particularmente en zonas sensibles como edificios históricos, aeropuertos o instalaciones federales. Añadió que los permisos para videofilmación o fotografía en inmuebles federales se tramitan ante el INAH e implican costos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Estos pagos se realizan mediante un procedimiento administrativo formal antes de la autorización.

En caso de vuelos sin permiso, cualquier ciudadano o autoridad puede presentar una denuncia, lo que deriva en investigaciones y posibles sanciones. Estas pueden ir de 5 a 450 días de salario mínimo, determinadas por un juez, además de la eventual confiscación del equipo. El director del INAH subrayó que el objetivo no es prohibir el uso de drones, sino regularlo para proteger el patrimonio histórico. "Si se daña un monumento, alguien tiene que responder", dijo.