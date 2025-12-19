José Ponce Sánchez implementa grupos de WhatsApp para mejorar la seguridad en Mineral de Palaú

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- En una estrategia innovadora de proximidad social, el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública, licenciado José Ponce Sánchez, informó que, con la creación de 15 grupos de WhatsApp durante este 2025, el objetivo de fortalecer la comunicación directa entre las autoridades y la ciudadanía rindió resultados.

Estos grupos, diseñados como canales de ayuda y acercamiento, han permitido una atención más ágil y efectiva a los reportes ciudadanos, lo que ha contribuido significativamente a la disminución de los índices delictivos en diversas zonas del municipio.

Gracias a esta respuesta inmediata, las autoridades policiacas han decidido mantener activos los grupos como parte de una política permanente de seguridad.

Ponce Sánchez detalló que los canales de enlace están organizados por sectores estratégicos, incluyendo "Comercio Seguro", "Escuelas Seguras", "Taxis Seguros", "Hospitales Seguros" y también en la zona de Los Minerales.

Esta situación ha facilitado una atención más focalizada y eficiente ante cualquier situación de riesgo o emergencia.

Además, el titular del Mando Coordinado destacó que, en coordinación con la Fiscalía, continúan implementando operativos en colonias identificadas como conflictivas.

Dichas labores se suman a los operativos de "Comercio Seguro", los cuales se mantienen de forma permanente, pero que durante esta temporada decembrina se han intensificado.

Finalmente, el funcionario reiteró el compromiso de las autoridades para seguir fortaleciendo los lazos con la comunidad, utilizando herramientas tecnológicas como WhatsApp para garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad.

"La seguridad es una tarea compartida, y la participación ciudadana es clave para lograr mejores resultados", concluyó.