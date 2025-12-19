Dos heridos tras volcadura en carretera Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos personas del sexo masculino resultaron heridos luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre el kilómetro 12 de la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, en un accidente que por poco les cuesta la vida.

El percance ocurrió cuando el tripulante de la camioneta en la que viajaban, una GMC Yukón color blanco, perdió el control y terminó fuera del camino, internándose entre la maleza.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas, aunque no se descarta el exceso de velocidad como posible factor. Tras el incidente, los ciudadanos fueron auxiliados rápidamente y trasladados a bordo de un vehículo particular a un hospital cercano para su valoración médica.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de remolque del vehículo siniestrado, el cual fue llevado a un corralón de la localidad para las investigaciones correspondientes.

Ante este suceso, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos carreteros donde las condiciones pueden volverse peligrosas, con el fin de prevenir accidentes similares.