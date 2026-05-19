Jesús María Montemayor anuncia campaña contra gusano barrenador en mascotas

NUEVA ROSITA, COAH, COAH.- La problemática del gusano barrenador en Coahuila ha tomado un giro inesperado, al confirmarse que de los 15 casos activos detectados en ganado bovino, ovino, caprino y porcino, cinco corresponden a caninos.

Esta situación refleja la diversidad de especies afectadas por el parásito (gusano barrenador) y la necesidad de ampliar las medidas de prevención hacia las mascotas.

El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús María Montemayor Garza, informó que, esta semana se reunirán con personal de la Secretaría de Salud, el SENASICA y la Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), con el objetivo de iniciar una campaña enfocada en los caninos.

El funcionario recomendó a los dueños de mascotas revisar las heridas de sus lomitos, ya que existe preocupación ciudadana por el riesgo de contagio en animales de compañía.

Las autoridades explicaron que una herida causada por el gusano barrenador se distingue porque no cicatriza, supura un olor fétido y permanece abierta por más de una semana.

En algunos casos, incluso puede observarse movimiento dentro de la lesión, producto de las larvas. Ante esta situación, se exhortó a la población a no manipular las heridas y reportarlas de inmediato a las autoridades competentes, ya que la detección temprana de larvas inmaduras permite romper el ciclo del parásito.

A nivel nacional, se han registrado 25 mil detecciones de gusano barrenador, de las cuales el 16 % corresponden a caninos. En cuanto a los casos en humanos se tienen registrados más 200 en la República Mexicana, principalmente en el Sur, presentándose únicamente en personas en condiciones de abandono, lo que indica que quienes cuentan con cuidados adecuados y protección no tienen riesgo de portar este mal.

Dado lo anterior, se informó que, la campaña que se pondrá en marcha en Coahuila busca reforzar la vigilancia sanitaria y sensibilizar a la población sobre la importancia de atender de manera inmediata cualquier sospecha de infestación.

Con ello, se pretende proteger tanto al ganado como a las mascotas, evitando que el gusano barrenador continúe propagándose en esta entidad.