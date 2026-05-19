Óscar Ríos Ramírez supervisa obras de infraestructura en San Juan de Sabinas

Como parte del compromiso de seguir mejorando la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias, el alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó una supervisión de diversas obras que actualmente impulsa el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en distintos sectores de Nueva Rosita.

Uno de los recorridos se realizó en la carretera Nueva Rosita-Múzquiz, a la altura de la estación de Bomberos, donde se llevan a cabo trabajos de pavimentación con concreto hidráulico, una obra que permitirá mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial para quienes transitan diariamente por este importante acceso.

De igual manera, el edil supervisó otra obra de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Comercial, acciones enfocadas en brindar calles más seguras, resistentes y funcionales para beneficio de las familias del sector. Asimismo, recorrió la calle Rubén Blanco, donde actualmente se desarrolla la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, trabajos que permitirán mejorar las condiciones de salud pública y prevenir afectaciones futuras. Posteriormente, en esta misma vialidad se realizará la pavimentación correspondiente.

Durante los recorridos de supervisión, también se dialogó con vecinos de los distintos sectores, atendiendo peticiones e inquietudes relacionadas con el avance y desarrollo de las obras, reafirmando el compromiso de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas continúa trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado en obras de infraestructura que impactan directamente en la calidad de vida, la seguridad y la salud de la ciudadanía.