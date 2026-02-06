Juan Valenzuela comparece ante la Fiscalía en Monclova por despojo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Unidad de Tramitación Masiva de Delitos Patrimoniales, citó formalmente a comparecer al ex obrero y activista Juan Ervey Valenzuela de la Torre. Según el documento oficial con número de control 318/2025, Valenzuela deberá presentarse en calidad de imputado bajo una investigación por el delito de despojo. La cita está programada para este jueves 11 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en las instalaciones del Ministerio Público en la zona centro de Monclova.

Esta acción legal ocurre en medio de un clima de alta tensión, ya que Valenzuela se ha consolidado como una de las voces más críticas contra la gestión de Altos Hornos de México (AHMSA). El ex obrero ha señalado de manera persistente a Alonso Ancira, al síndico de la quiebra Víctor Manuel Aguilera y al líder sindical Ismael Leija, acusándolos de afectar el patrimonio de los trabajadores y de falta de transparencia en el proceso de quiebra de la siderúrgica. Para el activista, estos señalamientos son la raíz de la presión judicial que ahora enfrenta.

El citatorio, firmado por la agente del Ministerio Público Lic. Loretta Johnson Sandoval, advierte que Valenzuela debe acudir acompañado de un abogado particular o, de lo contrario, se le asignará uno de oficio. Asimismo, la autoridad estatal fue enfática al señalar que, en caso de no asistir sin una justificación legal, se aplicarán medidas de apremio que contemplan el uso de la fuerza pública para garantizar su comparecencia ante la representación social.

Este proceso es interpretado por sectores de la base trabajadora como un intento de silenciar los reclamos sociales en una región golpeada por la crisis económica de AHMSA.