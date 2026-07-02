Héctor Dávila advierte sobre fraudes en Airbnb en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La regulación de los alojamientos ofertados mediante plataformas digitales como Airbnb es una necesidad urgente para garantizar la seguridad de los usuarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la protección de los consumidores frente a posibles abusos, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

¿Qué denuncias han aumentado en Coahuila?

El dirigente del sector hotelero señaló que la petición cobra relevancia ante el incremento de denuncias difundidas en redes sociales por viajeros que, al llegar a los inmuebles reservados en distintos destinos de Coahuila, descubren que las habitaciones continúan ocupadas por otros huéspedes, lo que los obliga a buscar hospedaje de último momento y genera incertidumbre, particularmente cuando viajan en familia.

Recordó que desde legislaturas anteriores se han presentado diversas iniciativas para establecer reglas claras para este tipo de hospedajes; sin embargo, hasta ahora no se han concretado las reformas necesarias.

¿Cuáles son los principales vacíos en la regulación?

Dávila Rodríguez explicó que uno de los principales vacíos consiste en la falta de mecanismos eficaces para garantizar el cumplimiento de las reservaciones y atender los conflictos que puedan surgir entre anfitriones e inquilinos. Como ejemplo, mencionó los casos en los que un huésped permanece en el inmueble por un periodo mayor al contratado o cuando se presentan disputas por la ocupación de una propiedad, situaciones que generan incertidumbre tanto para los propietarios como para quienes realizaron una reservación.

Asimismo, sostuvo que los alojamientos comercializados mediante plataformas digitales deben sujetarse a las mismas obligaciones fiscales que cumplen los establecimientos hoteleros tradicionales, incluido el pago de los impuestos correspondientes.

¿Qué riesgos existen en los alojamientos de Airbnb?

Otro de los aspectos que calificó como preocupantes es la ausencia de supervisión en materia de higiene y seguridad. Explicó que, a diferencia de los hoteles, donde existen inspecciones y protocolos establecidos, en numerosos alojamientos particulares no existe certeza sobre las condiciones de limpieza de las habitaciones, la ropa de cama ni de las instalaciones.

También advirtió que algunos inmuebles podrían representar un riesgo para los huéspedes en caso de incendios u otras emergencias, al carecer de rutas de evacuación debidamente señalizadas, escaleras de servicio o medidas básicas de protección civil.

"Tenemos que poner un alto ya. Este es un tema que hemos planteado desde hace tiempo y que también otras autoridades han impulsado. Ya no hay excusas para no avanzar en una regulación que brinde certeza a los usuarios", expresó.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila consideró que actualmente quienes contratan este tipo de hospedajes quedan en condición de vulnerabilidad cuando enfrentan algún problema, debido a que, en muchos casos, no existe una autoridad que intervenga de manera inmediata para proteger sus derechos.

Añadió que, si bien las plataformas digitales pueden aplicar sanciones a los anfitriones que incumplen las condiciones del servicio, dichas medidas generalmente se limitan a suspender o restringir sus cuentas, sin reparar los daños ocasionados a los consumidores.

Finalmente, advirtió que la falta de mecanismos efectivos de protección puede derivar en situaciones que calificó como fraudulentas, cuando los usuarios realizan pagos anticipados, se quedan sin alojamiento al llegar a su destino y deben buscar una alternativa de manera inmediata, incluso viajando con sus familias y sin certeza sobre dónde hospedarse.