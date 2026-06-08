Reconoce "Gachupín" triunfo Como fruto del trabajo en equipo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ingeniero Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" compartió que la contienda electoral para la renovación de diputaciones locales en el Congreso del Estado le dejó grandes experiencias.

Tras los resultados obtenidos y que le favorecieron en el Distrito 06, expresó que, dedica este triunfo a su familia, al igual que, a las presidentas de seccionales que recorrieron barrios y colonias, así como a todas las personas que confiaron en su proyecto.

El legislador electo destacó que la clave para salir adelante en este proceso fue el trabajo en equipo, siempre con humildad. Recordó que desde el inicio de la campaña señaló que la gratitud es un valor esencial, pues permite reconocer el esfuerzo y las bendiciones de quienes acompañan en el camino. "Si uno es agradecido, siempre vamos a reconocer el trabajo de los demás", afirmó.

García Falcón subrayó que la humildad es una virtud que practica todos los días y que, junto con la estrategia y la planeación, permitió consolidar los resultados.

Aseguró que el éxito no es producto de un esfuerzo individual, sino de la suma de voluntades que se alinearon en torno a un mismo objetivo. Asimismo, resaltó que el equipo que lo respaldó no se conformó únicamente en Múzquiz, sino que se extendió a municipios como Frontera, Nadadores, Ocampo, Sierra Mojada y San Buenaventura, donde se trabajó con la mejor disposición y compromiso. Esta coordinación regional fue determinante para alcanzar la victoria.

Finalmente, el ingeniero agradeció a cada integrante de la estructura por su entrega y confianza, reiterando que los resultados son reflejo de un esfuerzo colectivo.

Con ello, reafirmó su compromiso de representar dignamente al Distrito 06 en el Congreso del Estado de Coahuila, siempre bajo los principios de humildad, gratitud y trabajo en equipo.