Respetaron Ley Seca en Múzquiz durante jornada electoral

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La restricción de la Ley Seca en el municipio de Múzquiz, aplicada antes, durante y después del proceso electoral del pasado 7 de junio, fue respetada por los propietarios de expendios de bebidas alcohólicas, salones de eventos sociales, supermercados y demás negocios, informó el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez.

El funcionario señaló que durante el operativo se atendieron dos reportes ciudadanos; sin embargo, ambos resultaron falsos, por lo que se continuó con el monitoreo de establecimientos y puntos específicos para evitar la venta de alcohol durante el periodo establecido.

Detalles confirmados

La medida contempló la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones y eventos sociales abiertos al público, como bodas, fiestas de XV años, bailes, actividades en palapas, jardines, salones de fiestas y cualquier otro espacio de concentración social donde se expendieran o consumieran bebidas embriagantes.

Cabe señalar que la Secretaría de Gobierno exhortó oportunamente a la ciudadanía, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos a cumplir con las disposiciones vigentes, recordando que el incumplimiento de esta medida podría derivar en sanciones administrativas, clausuras y otros procedimientos previstos por la ley.

Acciones de la autoridad

Las autoridades destacaron que el cumplimiento de la Ley Seca permitió mantener el orden durante la jornada electoral, sin registrarse incidentes relacionados con la venta o consumo de alcohol.