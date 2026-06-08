Votaron cerca de 85 mil 450 Personas en el Distrito 03

SABINAS, COAH.- Será este próximo miércoles cuando se dé a conocer a través del Comité Electoral Distrital 03, la votación definitiva en torno al resultado del proceso electoral del pasado 7 de junio para la renovación de diputaciones locales del Congreso del Estado de Coahuila.

Lo anterior fue informado por Adriana Fraire Herrera, destacando que, por lo pronto, en el exterior del edificio se colocó un cartel con los resultados preliminares que tiene la suma de la votación recibida en las actas el pasado domingo, siendo cerca de 85 mil 450 personas las que acudieron a votar.

Indicó que la sesión permanente que se llevó a cabo el domingo a las 07:00 horas, finalizó al recibir el último paquete electoral 289 en total, procediendo a clausurar la bodega electoral y sellarla durante la madrugada.

Geográficamente, recibieron paquetes con el material electoral utilizado en la jornada democrática, provenientes de municipios como Hidalgo, Guerrero, Villa Unión, Allende, Nava, Morelos, Juárez, Progreso, Escobedo.

Tras esta jornada que concluyó en el Comité Distrital cerca de las 05:00 horas, se dio el asueto correspondiente este pasado lunes, siendo este martes cuando reanuden actividades a partir de las 09:00 horas.