Jornada electoral en el Distrito 06 deja al menos diez detenidos por presuntos delitos electorales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El proceso electoral para renovar las diputaciones locales en el Congreso del Estado de Coahuila dejó un saldo de al menos diez personas detenidas en el Distrito 06, presuntamente relacionadas con delitos electorales y faltas al orden público.

Las autoridades municipales y estatales desplegaron operativos en los minerales y en la cabecera municipal con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y garantizar la legalidad de la jornada electoral.

Acciones de la autoridad

En la Villa de Esperanzas, elementos de la Policía Municipal de Múzquiz detuvieron a un hombre identificado únicamente con el apodo de "El Bucho". De acuerdo con los reportes, presuntamente ingresó a una casilla electoral y ofendió a varias personas presentes, situación que derivó en su arresto. El incidente generó momentos de tensión, aunque fue controlado por las autoridades.

Otro caso relevante se registró en el mineral de Palaú, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, realizaron la detención de una mujer que viajaba en una camioneta Chevrolet Silverado color arena.

Detalles confirmados

Según la información proporcionada, en posesión de la detenida se localizó una bolsa que contenía sobres amarillos con la leyenda "Fila 466". Junto con ella fueron arrestados el conductor de la unidad y un joven que presuntamente intentó llevarse el vehículo tras la intervención de las autoridades.

La coordinadora de Ministerios Públicos en la Región Carbonífera, Blanca Barrera, tomó conocimiento de los hechos, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se reportó la detención de dos hombres más, quienes fueron consignados ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales.

Impacto en la comunidad

Con estos casos, suman cerca de diez personas arrestadas en el Distrito 06 durante la jornada electoral. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de cada uno de los involucrados.