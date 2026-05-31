Ante el juez penal 5 adolescentes por agresión a estudiante del Cecytec de Palaú

SABINAS, COAH.- En el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral se desarrolla la audiencia inicial en contra de cinco adolescentes acusados de atacar a un estudiante del Plantel Cecytec, en la colonia Obrera de la Villa de Palaú.

El hecho ha generado gran preocupación entre la comunidad educativa y vecinos de la región ante los constantes conflictos que han surgido entre jóvenes.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que la carpeta de investigación se integra por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, lo que refleja la gravedad de las acusaciones contra los implicados.

Cabe recordar que hace algunos días se registró una riña en la colonia Obrera, donde el menor identificado como Alfredo N resultó herido con un cuchillo, situación que derivó en la intervención inmediata de las autoridades ministeriales y en la apertura de la investigación correspondiente.

El estudiante fue trasladado de emergencia a la clínica 27 del IMSS, donde recibió atención médica especializada.

Tras ser intervenido quirúrgicamente, los médicos reportaron su estado como estable, aunque permanece bajo estricta vigilancia médica para garantizar su recuperación.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que continuará con el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, en un caso que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar medidas de prevención y atención a la violencia juvenil en la región.