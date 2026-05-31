De padre trabajador a víctima de homicidio: muere Irvin tras brutal golpiza en Miravalle.

La lucha por sobrevivir terminó. Después de permanecer más de una semana hospitalizado en el Hospital Amparo Pape de Benavides, Irvin Orlando Montano Reyna falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras una brutal agresión ocurrida en la colonia Miravalle.

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y conocidos, quienes recuerdan a Irvin como un hombre trabajador, tranquilo y dedicado a su familia.

Tenía aproximadamente 33 años de edad, era trabajador, esposo y padre de familia.

De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió cuando presuntamente fue agredido por tres sujetos que utilizaron bates y palos para golpearlo, causándole heridas de extrema gravedad que obligaron a su hospitalización inmediata.

Durante días, familiares mantuvieron la esperanza de que lograra recuperarse. Sin embargo, las lesiones fueron devastadoras y finalmente perdió la vida tras una larga agonía.

Por estos hechos, presuntamente, uno de los supuestos responsables ya se encuentra detenido; no obstante, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en la agresión que terminó arrebatándole la vida.

La muerte de Irvin ha generado una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, donde decenas de personas han expresado su solidaridad con la familia y exigido que el caso no quede impune.

Quienes lo conocieron coinciden en describirlo como un hombre de trabajo, de buen trato y alejado de problemas, por lo que su muerte ha causado indignación en su sector.

Mientras sus seres queridos se preparan para despedirlo, también claman justicia. Hoy, una familia enfrenta el dolor de una ausencia irreparable y la exigencia de que todos los responsables respondan ante la ley por una agresión que terminó convirtiéndose en homicidio.