Dormita al volante; se impacta en camellón central del puente en Villa de San Juan de Sabinas

La falta de precaución al conducir provocó que el joven Damián N, de 21 años de edad, perdiera el control del volante de su camioneta sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Villa de San Juan-Nueva Rosita, a la altura del puente del Río Los Sabinitos.

De acuerdo con el propio afectado, el incidente ocurrió cuando dormitó mientras se desplazaba de Múzquiz hacia Nueva Rosita, lo que ocasionó que la unidad se impactara contra un muro de concreto en el camellón central de los cuatro carriles de circulación.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos de bomberos, bajo el mando del director Roberto Ramos, quienes brindaron atención inmediata al conductor.

Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital, ya que resultó ileso tras el accidente.

La camioneta involucrada corresponde a una Nissan color blanco, modelo 2002, con placas de circulación EY-2512-C, la cual terminó con uno de sus neumáticos dañados debido al impacto.

El vehículo quedó varado en el sitio, generando afectaciones menores al tránsito.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al manejar, especialmente en trayectos largos, para evitar que situaciones como el cansancio o la falta de descanso provoquen accidentes en las carreteras de la Región Carbonífera.