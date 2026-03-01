Múzquiz rinde homenaje a Jesús Santos Landois por su legado cultural

Múzquiz, Coah. - En un emotivo acto celebrado en la Casa de la Cultura, la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza A.C., en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, llevó a cabo un merecido homenaje al cronista municipal Jesús Santos Landois, reconociendo su invaluable aportación a la preservación de la memoria histórica de nuestro municipio y del estado.

El evento contó con la distinguida presencia de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez; el presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza A.C., Jorge Tirzo Lechuga Cruz; el subsecretario de Gobierno para la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el coordinador de la Secretaría de Cultura en la Región Carbonífera, Ramiro Flores Morales; así como Juan Jesús Llanos García, director de la Casa de la Cultura.

Durante el desarrollo del programa se realizó la lectura de semblanza a cargo del profesor Roberto Carlos Briones, destacando la trayectoria, dedicación y compromiso de Jesús Santos Landois como cronista municipal de Melchor Múzquiz. Posteriormente, el presidente de la Asociación dirigió un mensaje de reconocimiento, resaltando la importancia del trabajo de los cronistas como guardianes de la identidad y la historia de los pueblos.

En su intervención, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez expresó que el legado del homenajeado forma parte esencial del patrimonio cultural de Múzquiz y de Coahuila, subrayando que ser cronista no es solamente registrar fechas y acontecimientos, sino custodiar la memoria colectiva y dar sentido a nuestra historia común.

Como parte central del acto, se llevó a cabo la entrega de una placa conmemorativa en honor a Jesús Santos Landois, en presencia de familiares, cronistas, historiadores, integrantes del Cabildo y público en general. Asimismo, el poeta Amador Peña Chávez ofreció un poema dedicado a Múzquiz, enriqueciendo la ceremonia con un toque cultural y emotivo.

En el marco del mismo evento, se realizó la declaratoria inaugural de los trabajos de la LXXXIV (Octogésima Cuarta) Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila, misma que fue formalmente inaugurada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la cultura, la preservación de los archivos históricos y el fortalecimiento de los espacios de reflexión y estudio.

Con la participación de alrededor de 70 asistentes, entre autoridades, cronistas, historiadores y ciudadanía, esta jornada representó un espacio de diálogo, aprendizaje y fraternidad, fortaleciendo la identidad y el orgullo por nuestras raíces.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reitera su respaldo a quienes, con dedicación y pasión, trabajan por conservar viva la historia de nuestro estado y construir, con mayor firmeza, el futuro de nuestras comunidades.