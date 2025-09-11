Joven se autolesiona Extremidad inferior

NUEVA ROSITA, COAH.- Un varón fue atendido en la sala de urgencias del Hospital General de esta ciudad, luego de autolesionarse una de las extremidades inferiores.

Al respecto informó el director del nosocomio, Juan Arturo Montemayor Menchaca, destacando que la persona de 24 años de edad fue auxiliada oportunamente y ahora convalece ante la lesión que se provocó. Expresó que habrán de brindarle terapia psicológica al joven originario de la Villa de San Juan de Sabinas, puesto que, una persona que presenta este tipo de conductas de autolesionarse se clasifica como potencial suicida, por lo que se le dará la atención indicada para evitar situaciones graves.

Extraoficialmente trascendió que, por problemas sentimentales, el joven se provocó la herida en una de las piernas, lo cual ya es la segunda ocasión, situación que preocupa a sus familiares. Agregó que debido a este tipo de situaciones que se vienen presentando, en el hospital aplican los protocolos correspondientes para el propio bienestar del paciente, manteniéndolos vigilados hasta que se les da su alta.