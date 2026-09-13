Múzquiz recuerda a los Niños Héroes en ceremonia cívica

MÚZQUIZ, COAH.- Con un llamado a mantener viva la memoria histórica de México, autoridades militares, municipales y educativas conmemoraron en Múzquiz el 179 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec.

El acto cívico se llevó a cabo en las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, bajo la anfitrionía del coronel de Caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, comandante de la base militar establecida en el municipio de Múzquiz.

La ceremonia cívica en Múzquiz reunió a autoridades y estudiantes en honor a los Niños Héroes.

Como parte de la ceremonia, el capitán segundo de Caballería José Alonso Hernández Rendón presentó el mensaje alusivo a la fecha y destacó la figura de los seis jóvenes cadetes que pasaron a la historia como los Niños Héroes.

Durante su intervención, señaló que, a 179 años de los hechos ocurridos el 13 de septiembre de 1847, permanece vigente el reconocimiento al valor de quienes estuvieron dispuestos a defender a México en uno de los periodos más difíciles de su historia.

El capitán José Alonso Hernández destacó el valor de los cadetes en la historia de México.

La ceremonia reunió también a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, quienes participaron en los honores a la Bandera Nacional como parte del programa conmemorativo.

En dicho evento se contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento de la administración municipal 2025-2027, José Manuel Flores Múzquiz, con la representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez; el alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez; Adriana Valdez López, presidenta municipal de Ocampo, Coahuila; Elías Portillo Vásquez, presidente municipal de Sierra Mojada, y Rolando Salas Hernández, director de Fomento Económico en la administración municipal de San Buenaventura en representación del alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez.

Se colocó una ofrenda floral frente al monumento de los Niños Héroes en Múzquiz.

Además, se contó con la presencia del licenciado Diego Saul Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera; profesora Mireya Jordán Saucedo, directora de Acción Cívica y Educación en el municipio de Múzquiz, entre otras distinguidas personalidades.

Durante el desarrollo del acontecimiento, las autoridades colocaron una ofrenda floral frente al monumento dedicado a los Niños Héroes, con lo que se rindió homenaje a los seis cadetes, concluyendo las actividades por esta fecha histórica.