ICOJUVE promueve bienestar integral de jóvenes coahuilenses con jornada 'Mente Chida'

Este viernes por la mañana se llevó a cabo la jornada 'Mente Chida, Juventud Sana en Tu Escuela' en las instalaciones del Cecytec 'General Álvaro Obregón', evento encabezado por Iban Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE).

La iniciativa busca fortalecer el bienestar integral de los jóvenes coahuilenses mediante actividades educativas, deportivas y de prevención, resaltó el funcionario.

La jornada contó con la participación de diversas dependencias públicas, entre ellas el DIF Regional, dirigido por Zaidé Habib Castillo, así como personal del Centro de Salud local bajo la coordinación del doctor Jorge Cervera Mata.

Las instituciones colaboraron en la realización de talleres, charlas y dinámicas enfocadas en temas como salud mental, prevención de adicciones y embarazos en adolescentes.

Durante su intervención, Terashima Zamora destacó que el programa 'Mente Chida' está siendo retomado con fuerza en este nuevo ciclo escolar, beneficiando ya a más de 30 mil jóvenes en todo el estado.

Subrayó que el trabajo conjunto entre dependencias ha sido clave para llevar este tipo de contenidos a las aulas, donde los estudiantes pueden recibir orientación y herramientas para enfrentar los retos actuales.

Además de las actividades informativas, se organizaron torneos deportivos con el objetivo de fomentar hábitos saludables y mantener a los jóvenes activos.

'Queremos que la juventud coahuilense se mantenga en movimiento, con mente clara y metas firmes', expresó el titular de ICOJUVE, quien reiteró el compromiso del instituto con el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

La jornada fue recibida con entusiasmo por parte de los estudiantes del Cecytec, quienes participaron activamente en cada una de las dinámicas. Con este tipo de eventos, el Gobierno de Coahuila reafirma su apuesta por una juventud informada, sana y participativa, fortaleciendo el tejido social desde las aulas.