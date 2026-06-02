Aplicarán Ley Seca en Múzquiz durante la jornada electoral

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. – El Ayuntamiento de Múzquiz recibió el oficio relacionado con la Ley Seca que se implementará previo, durante y después de la jornada electoral del 7 de junio.

José Manuel Flores Múzquiz, secretario del Ayuntamiento, informó que la medida se aplicará en establecimientos públicos, eventos sociales y espacios de concentración durante los días 6 y 7 de junio, de acuerdo con el anuncio emitido por el Gobierno del Estado de Coahuila respecto a la restricción en la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Detalles confirmados

A través de la Secretaría de Gobierno del Estado se dio a conocer que, con motivo de la jornada electoral para la renovación del Congreso del Estado, se aplicará la suspensión temporal de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio estatal.

Lo anterior tiene como objetivo preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública durante el desarrollo del proceso democrático.

La restricción entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y concluirá a las 24:00 horas del domingo 7 de junio. La disposición será aplicable en todos los establecimientos con licencia o permiso para la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo restaurantes, bares, cantinas, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás negocios autorizados para su comercialización o consumo.

Acciones de la autoridad

Asimismo, la medida contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en reuniones y eventos sociales abiertos al público, tales como bodas, fiestas de XV años, bailes, palapas, jardines, salones de eventos y cualquier otro espacio de concentración social donde se expendan o consuman bebidas embriagantes durante el período establecido.

El funcionario señaló que la Secretaría de Gobierno exhorta a la ciudadanía, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos a cumplir con las disposiciones establecidas, recordando que la inobservancia de esta medida podrá derivar en sanciones administrativas, clausuras y demás procedimientos previstos en la ley.

Con ello, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de garantizar una jornada electoral en condiciones de paz, civilidad y respeto a la legalidad, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de las y los coahuilenses.