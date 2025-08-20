IMSS Nueva Rosita recibe a joven herida en estado delicado

En estado de salud delicado ingresó la noche del martes a la sala de urgencias de la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nueva Rosita, una joven de aproximadamente 22 años de edad, víctima de múltiples lesiones provocadas por un arma punzocortante.

De acuerdo con Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la Cruz Roja delegación Sabinas, la mujer llegó por sus propios medios a las instalaciones de la benemérita institución, ubicadas sobre el libramiento Cuauhtémoc en Sabinas, a bordo de un vehículo particular y presumiblemente acompañada por familiares.

Tras recibir atención prehospitalaria y ser valorada por el personal de emergencia, se determinó que las heridas que presentaba eran de gravedad, por lo que fue trasladada de inmediato a la clínica del IMSS en Nueva Rosita para recibir atención especializada.

La persona lesionada fue identificada como Karla Dariela "N", residente de la colonia Santo Domingo en Sabinas. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, así como la identidad del agresor.

Las autoridades correspondientes ya han sido notificadas y se espera que se inicie una investigación para esclarecer el caso.