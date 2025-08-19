Riña en centro de rehabilitación EDR provoca movilización policiaca en Piedras Negras

Una riña al interior del centro de rehabilitación EDR, ubicado en el ejido Piedras Negras, desató una fuerte movilización policiaca la noche de este lunes y dejó varios lesionados y detenidos, en medio de la molestia de familiares que exigían información sobre los internos.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 20:30 horas, lo que provocó la llegada inmediata de corporaciones estatales, agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos municipales, quienes ingresaron para contener la trifulca.

Al lugar también arribaron ambulancias del cuerpo de Bomberos, que brindaron atención a varias personas golpeadas. Testigos señalaron que el conflicto inició cuando un interno intentó escapar y, en medio de la confusión, tomó un extintor y roció con polvo a quienes se encontraban en el área, incluidos familiares con menores de edad, lo que detonó una segunda riña.

Cientos de familiares permanecieron afuera del centro sin recibir información, mientras acusaban que el pastor y encargados del anexo habrían huido tras los disturbios.

Aunque no hubo versión oficial de inmediato, trascendió que entre cinco y ocho personas fueron detenidas y trasladadas a las celdas municipales, mientras que otras fueron consignadas al Ministerio Público.