Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 20 agosto, 2025 - 02:16 p.m.
Acusan a restaurante Tacos Mary de abusos laborales y venta de comida en mal estado

ALLENDE, COAH.Clientes y exempleados del restaurante Tacos Mary denunciaron una serie de malas prácticas dentro del establecimiento, que incluyen la venta de alimentos en mal estado, condiciones insalubres y abusos laborales contra meseros y cocineros.

Extrabajadores del lugar aseguraron haber sido víctimas de pagos incompletos, malos tratos y revisiones humillantes al finalizar sus turnos, presuntamente para quitarles las propinas.

"Me hacían quitarme los zapatos y calcetines para revisar que no me llevara dinero", denunció una exempleada.

Además, señalaron que, de propinas que llegaban hasta los 2,000 pesos semanales, solo les entregaban 200 pesos al mes.

A estas denuncias laborales se suman múltiples quejas de clientes, quienes aseguran que los alimentos se sirven en mal estado, se hacen cobros excesivos y el lugar no cuenta con condiciones adecuadas de higiene.

"La comida sabía echada a perder y hasta moscas caían en la salsa", escribió una consumidora en redes sociales.

