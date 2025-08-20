Acusan a restaurante Tacos Mary de abusos laborales y venta de comida en mal estado

ALLENDE, COAH. – Clientes y exempleados del restaurante Tacos Mary denunciaron una serie de malas prácticas dentro del establecimiento, que incluyen la venta de alimentos en mal estado, condiciones insalubres y abusos laborales contra meseros y cocineros.

Extrabajadores del lugar aseguraron haber sido víctimas de pagos incompletos , malos tratos y revisiones humillantes al finalizar sus turnos, presuntamente para quitarles las propinas.

"Me hacían quitarme los zapatos y calcetines para revisar que no me llevara dinero", denunció una exempleada.

Además, señalaron que, de propinas que llegaban hasta los 2,000 pesos semanales , solo les entregaban 200 pesos al mes .

A estas denuncias laborales se suman múltiples quejas de clientes, quienes aseguran que los alimentos se sirven en mal estado , se hacen cobros excesivos y el lugar no cuenta con condiciones adecuadas de higiene.

"La comida sabía echada a perder y hasta moscas caían en la salsa", escribió una consumidora en redes sociales.