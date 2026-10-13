Bomberos de Múzquiz controlan incendio en vivienda abandonada

MÚZQUIZ, Coah.- Elementos del Cuerpo de Bomberos, al mando del director Valentín Elizalde Nieto, sofocaron un fuerte incendio registrado en una vivienda abandonada del barrio Sabino Gordo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este pasado martes en el cruce de la calle Guadalupe R. Canales y Adolfo E. Romo, de acuerdo con el reporte oficial de la autoridad municipal.

El domicilio tiene varios años en estado de abandono y fue presuntamente incendiado por personas con problemas de adicciones que frecuentan el sector.

Al lugar acudieron de manera oportuna los elementos de Bomberos, quienes realizaron maniobras para controlar y extinguir las llamas y evitar su propagación a otros domicilios.

La autoridad destacó que, pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas contiguas al inmueble afectado.

Tras sofocar el fuego, los elementos realizaron la remoción de escombros y el enfriamiento del área para descartar riesgos posteriores para los vecinos.