Inaugura Rubén Casa de la Cultura

MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAH.- El gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira Valdez arribó la mañana de ayer a este Municipio donde llevó a cabo la inauguración de la Casa de la Cultura “Jorge Von Versen”, además de entregar una unidad de apoyo para Protección Civil y escrituras brindándoles certeza a las familias.

El Mandatario estatal comprometido con las familias de dicha población hizo entrega de un Municipio con más infraestructura, al apoyar a la comunidad con una obra de pavimentación y en la cual se erogó una inversión de 6.1 millones de pesos en la cabecera municipal y el Ejido El Álamo, iniciando así una segunda etapa de ello, con una inversión de 5 millones de pesos.

Además con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se puso en marcha el mantenimiento de tramos aislados de la carretera Sabinas-Juárez.

En su mensaje el alcalde del municipio de Juárez, expresó al Ejecutivo del Estado que las familias de dicha comunidad están sumamente agradecidas por tantas y tantas acciones que se han realizado aquí a través de lo largo del presente sexenio.

Hoy seguimos trabajando y pondremos en marcha un tramo más del recarpeteo de la carretera Don Martín rumbo a los límites con Nuevo León, además de rehabilitar otro tramo más de recarpeteo de Sabinas rumbo a la cabecera municipal de Juárez.

Desde luego que este tipo de acciones le dan realce a nuestro Municipio y más porque se facilita la forma de transporte para toda la gente que nos visita, en este caso los turistas.

Quiero decirle, expresó Carlos Alberto Chacón Madrid, “que ha sido un honor estar caminando al lado de un Gobernador tan chingón como usted”.

Por su parte el Mandatario Estatal dijo que el municipio de Juárez se merece todas las obras que se realizaron durante su gobierno.

Recordó cuando a estas áreas las envolvió la violencia y eso dijo, no hay que olvidarlo, hoy me da tristeza lo que pasa en otras áreas del país, pero de Coahuila les puedo decir que está tranquilo.

